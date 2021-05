Regering Zuid-Afrika wil einde aan leeuwenfokkerij

De regering van Zuid-Afrika wil een einde maken aan het fokken van leeuwen ten behoeve van de jacht of toeristen, en de handel in producten als leeuwenbotten, heeft minister van Milieu Barbara Creecy gezegd. Creecy kondigde ook aan dat Zuid-Afrika niet zal lobbyen voor het versoepelen van internationale beperkingen op producten als ivoor of de hoorns van neushoorns.

Creecy vindt desondanks wel dat Zuid-Afrika zich moet afficheren als een bestemming bij uitstek voor jagers die het op groot Afrikaans wild voorzien hebben, zei ze zondag bij de publicatie van een rapport over het beheer en behoud van olifanten, leeuwen, luipaarden en neushoorns. Daarin komen ook fokprogramma’s, de jacht, en de handel aan bod.

De aanbevelingen laten zien dat Zuid-Afrika nog geen eenduidige lijn heeft gevonden in het beleid om Afrika’s meest beeldbepalende dieren te beschermen. Tijdens de presentatie van het rapport werd Creecy onderbroken door iemand die zei dat het opvolgen van de aanbevelingen zal leiden tot het uitsterven van een aantal bedreigde soorten. “We begrijpen dat de fokkers ook hun zegje willen doen”, reageerde ze daarop.

Hoewel Zuid-Afrika wereldwijd de strijd aanvoert tegen de handel in hoorns van neushoorns en ivoor, krijgt het land ook kritiek vanwege de leeuwenfokkerij en de handel in leeuwenbotten, waaraan in de Chinese geneeskunde een helende werking wordt toegeschreven. Particuliere neushoorn-eigenaren lobbyden de afgelopen tijd voor versoepeling van het verbod op de handel in neushoornhoorns om zo de conservatie van de soort te financieren.

In Zuid-Afrika bevinden zich een aantal van ‘s werelds grootste populaties bedreigde diersoorten, waarvan er veel zich bevinden op particuliere grond. Bijna alle overgebleven neushoorns in de wereld leven in Zuid-Afrika. De jacht op neushoorns, olifanten, leeuwen en luipaarden is toegestaan onder strikte voorwaarden en is een aanzienlijke bron van inkomsten geworden voor het land. De jachttoeristen komen met name uit de Verenigde Staten. In totaal is de trofeeënjacht jaarlijks goed voor maar liefst 5 miljard rand (ongeveer 287 miljoen euro).

