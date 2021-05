Ook De Voorzorg betaalde Sihame El Kaouakibi half miljoen euro per jaar

Er is een nieuwe weldoener opgedoken van Sihame El Kaouakibi. De Limburgse socialistische mutualiteit De Voorzorg betaalde de Antwerpse oprichtster van Let’s Go Urban jarenlang honderdduizenden euro’s.

De voormalige directeur Tony Coonen vond in 2013 dat LGU de perfecte partner was om de jeugdwerking van De Voorzorg af te stoffen en toegankelijker te maken. Vreemd genoeg ging de eerste uitbetaling van 312.000 euro niet naar LGU, maar wel naar de toenmalige vennootschap van El Kaouakibi en haar oudere broer Nourdine.

Volgens de woordvoerster van de socialistische mutualiteiten, diende dat geld “om vijf voltijdse equivalenten te betalen die namens LGU de jongerenwerking van De Voorzorg moesten uitbouwen”. Het jaar daarna werd het contract met El Kaoukibi verlengd. Vanaf dan verliep de betaling via A Woman’s View, de vennootschap waarmee El Kaouakibi later ook factureerde aan Let’s Go Urban en onder meer 450.000 euro subsidies kreeg van bij minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD).

Samenwerking afgebouwd

Hoewel er bij De Voorzorg ernstige vragen rezen over het nut van al dat geld voor El Kaouakibi, maakte Coonen steeds meer geld vrij voor haar. “In de laatste drie jaar bedroeg het gemiddelde budget voor hun diensten 500.000 euro”, zegt de woordvoerster. Aan dat verhaal kwam pas vorig jaar een einde. “De jaarlijkse evaluaties vertoonden een dalend bereik van jongeren”, zegt De Voorzorg. Afgewogen tegen de kostprijs zette dat de mutualiteit er in 2019 toe aan om de samenwerking af te bouwen, tot de uiteindelijke stopzetting van de werkrelatie en de contracten in 2020.

Maar volgens een betrokkene die wordt geïnterviewd in Humo zou de politieke entree van El Kaouakibi mee die beslissing in de hand gewerkt hebben. “Tony heeft lang gehoopt dat El Kaouakibi op een socialistische lijst zou belanden. In 2019 is ze voor Open VLD opgekomen. Dat vond Tony niet fijn.”

Coonen, jarenlang de spin in het web van alles wat socialistisch was in Limburg, zat de voorbije twee maanden achter de tralies. Hij maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar fraude, witwassen en misbruik van vertrouwen. Hij zou onder meer eigendommen van De Voorzorg voor een prikje hebben doorverkocht. Het illegaal voordeel dat hij en enkele medeverdachten daarbij opstreken bedraagt volgens de onderzoekers ettelijke miljoenen euro’s.