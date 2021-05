Uitbater restaurant krijgt te horen dat straat net voor 8 mei wordt opengebroken: “Half jaar geen terras”

Antwerpen -

Over minder dan een week mogen de terrassen weer open en daar wordt in de horecasector reikhalzend naar uitgekeken. Ook het gezin Pizzolo deed dat. Zij baten in de Antwerpse Kronenburgstraat het Italiaanse restaurant Bianconero uit. Maar onlangs werd de straat voor hun deur opengebroken en ze kregen te horen dat ze tot eind september geen stoelen of tafels mogen buitenzetten. Een timing die voor zoon Davide onbegrijpelijk is. Na ruim een jaar van proberen overleven, wordt hun terras nu afgenomen nog voor het is kunnen opengaan.