Vijf personen die gerechtelijk werden aangehouden op La Boum 2 opnieuw vrijgelaten

De vijf personen die zaterdag gerechtelijk werden aangehouden naar aanleiding van het verboden evenement La Boum 2, zijn intussen vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket. Eén werd al verhoord, de andere vier zullen later verhoord worden. Intussen is ophef ontstaan over enkele incidenten waarbij de politie te gewelddadig zou zijn opgetreden. Dat wordt intern bekeken, zo meldt de Brusselse politie. De woordvoerder van L’Abîme, het collectief achter La Boum 2, wenste dan weer geen commentaar kwijt “omdat het zondag is”.

In het Brusselse Ter Kamerenbos vond zaterdag La Boum 2 plaats, een illegaal feest dat duizenden deelnemers trok. De politie was uren in de weer om het park te ontruimen en pas rond 21.00 uur keerde de rust er terug. Bij die politie-interventie werden 127 personen administratief opgepakt en vijf gerechtelijk, onder meer wegens gewapende weerspannigheid, bedreigingen en verkoop van verdovende middelen. Die vijf zijn intussen vrijgelaten, meldt het Brusselse parket.

“Eén persoon werd zaterdag al verhoord en nadien vrijgelaten, de andere vier zullen op een later tijdstip uitgenodigd worden voor verhoor”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert.