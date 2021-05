Eerste doelpunt van jonge Belg levert PSV geen zege op

Ajax mag dan wel kampioen zijn in de Eredivisie, voor de tweede plaats blijft het spannend tussen PSV en AZ. In dat opzicht deden de Eindhovenaars zondag een slechte zaak. Tegen Heerenveen kwam het niet verder dan 2-2. De jonge Belg Yorbe Vertessen (20) scoorde zijn eerste goal voor PSV.

Nadat het zondagmiddag de grote concurrent uit Amsterdam de titel zag pakken, moest ook PSV nog aan de bak. En ook aan de eigen match beleefde het aanvankelijk weinig plezier. Even voorbij het half uur zorgde een goal van Halilovic immers voor een 0-1 achterstand.

PSV-trainer Roger Schmidt greep in bij de rust en voerde drie vervangingen door. Hij bracht onder meer Vertessen in de ploeg. En die bedankte voor het vertrouwen. Tien minuten na zijn invalbeurt zorgde hij voor de gelijkmaker. Een minuut later zorgde Gakpo zelfs meteen voor de 2-1 voorsprong. Lang kon PSV echter niet gelukkig zijn, want nog een minuut later stond het al terug 2-2 na een goal van Siem de Jong.

De 2-2 zou uiteindelijk ook de eindstand blijven. In de stand telt PSV nu één punt meer dan AZ. Kampioen Ajax staat veertien punten los.