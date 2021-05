Adnan Januzaj zet tegenstander heerlijk in de wind, maar verliest met Sociedad in de slotfase

Zaterdagavond speelde Real Sociedad op de 34ste speeldag in La Liga op bezoek bij Huesca. Bij Sociedad stond Adnan Januzaj nog eens in de basis. Scoren of een assist geven lukte niet, maar de Rode Duivel schudde wel een heerlijke dribbel uit de benen. Veel leverde het evenwel niet op, want Januzaj werd op het uur gewisseld en Sociedad verloor uiteindelijk na een late own-goal van Elustondo.