VTM-presentatrice Julie Van den Steen slachtoffer van aanval

VTM-presentatrice Julie Van den Steen is vorige week het slachtoffer geworden van een aanval in het Gentse. Ze raakte niet echt gewond, maar zou wel zwaar aangedaan zijn.

Haar manager erkent de feiten, maar wil er verder geen ruchtbaarheid aan geven. “Ik wil Julie in bescherming nemen”, aldus Roland Keyaert. Volgens onze bronnen gebeurde de aanval vorige week en zou de verdachte iets geworpen hebben naar de presentatrice.

Het incident zou volgens een goede bron te maken hebben met het feit dat Van den Steens grootvader nog genoemd is in de moordzaak op Patrice Lumumba, de voormalig eerste minister van de Republiek Congo. Of de dader gevat is, is niet duidelijk. De presentatrice heeft wel al een klacht ingediend bij de politie.

