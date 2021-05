“Campione, campione!” Uitbundige Romelu Lukaku viert titel van Inter in de straten van Milaan

Milaan is in feeststemming, het blauw-zwarte deel althans. Na het behalen van de landstitel braken er in delen van de stad volksfeesten uit. Ook Romelu Lukaku vierde de titel uitbundig. Met vlag in de hand genoot hij met volle teugen in de straten van Milaan.

De vreugde bij de Inter-tifosi is enorm. Op verschillende plekken in de stad komen mensen samen om de titel te vieren. De eerste landstitel sinds 2010 maakt duidelijk heel wat los.

Ook bij Romelu Lukaku trouwens. Big Rom had een enorm aandeel in de titel van zijn team. Voor Lukaku zelf is een titel ook geen alledaags iets. Zijn vorige titel dateert immers al van 2010. Toen werd hij kampioen met Anderlecht alvorens naar Chelsea te verkassen. Niet geheel onlogisch is Lukaku dan ook euforisch. Zo doken er beelden op van de Rode Duivel die vanop zijn balkon de toegestroomde fans toezong en die door de straten van Milaan gereden wordt terwijl hij uitbundig zingt en met een vlag van de club zwaait.

NAH I LOVE THIS GUYYYYYY KING OF MILANO pic.twitter.com/lB1hLeTNPy — thomas (@FClMthomas) May 2, 2021

BIG ROM CELEBRATING IN THE STREETS OF MILANOOO 🏆🖤💙 pic.twitter.com/r0JDbaUdhk — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 2, 2021