Website ‘carrefour.be’ na 20 jaar eindelijk van supermarktketen Carrefour, maar bedrag blijft geheim

Feest bij supermarktketen Carrefour. Niet omdat ze een nieuwe winkel openen, wel omdat ze er na ruim 20 jaar eindelijk in geslaagd zijn de domeinnaam ‘carrefour.be’ los te weken bij een gelijknamige vereniging die al die tijd “non” zei.

Tot voor enkele weken vond je de site van de supermarkt enkel via www.carrefour.eu. Want achter ‘carrefour.be’ schuilde de zogenaamde ASBL Carrefour. Een vereniging voor Franstaligen in de Vlaamse rand van Brussel die al bestond toen de Franse supermarktgroep hier in 2000 de GB’s overnam. En die hadden dus ook al even die domeinnaam.

De keten probeerde die wel los te weken, maar dat lukte nooit. In een interview in De Morgen vertelde de toenmalige Carrefour-woordvoerster in 2001 dat de vereniging er zelfs 2,5 miljoen euro voor vroeg. Twintig jaar lang werd er geen overeenkomst gevonden. Tot nu.

Over die plotse ommekeer willen ze niet veel kwijt bij de supermarkt. Enkel dat ze zeer tevreden zijn. Maar over het bedrag spreken ze niet. Bij de ASBL Carrefour doen ze dat ook niet. “Dat zijn we overeengekomen”, zegt bestuurslid Jean Cornand. “Maar laat me zeggen dat we tevreden zijn. Al is het geen 2,5 miljoen, dat hebben wij ook nooit gevraagd.”

Waarom ze niet eerder toehapten? “Simpel, die naam was van ons. Wij bestonden al langer. En we hadden het ook niet nodig om te verkopen. We hadden geen financiële problemen.” Nu wel? “Nee, we hebben die site eigenlijk niet meer nodig.” Hij lacht. “We plannen een naamsverandering. Maar die domeinnaam zomaar gratis weggeven, dat gaan we nu ook niet doen. Dus zijn we naar Carrefour gestapt met de melding dat ze een bod konden doen. Die mannen hebben toch financiële middelen genoeg.”