ONZE PUNTEN. Veel vijven en slechts één zeven voor Club Brugge, invaller blinkt uit bij Anderlecht

Anderlecht pakte nog eens een punt in Brugge. Verdiend. Spits Lukas Nmecha trok het spel weer naar zich toe, El Hadj draaide goed mee en invaller Jacob Bruun Larsen was de uitblinker met een goal en assist. Bij Club was Noa Lang de enige die echt op niveau van een toelkomstige kampioen presteerde.