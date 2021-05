Pieter Aspe overleden: “Hij leefde het leven dat hij wou. Nooit ten koste van zijn werk, maar misschien wel van zichzelf”

Vlaanderens succesvolste misdaadauteur is niet meer. Pieter Aspe (68) overleed zaterdag nadat hij al even sukkelde met zijn gezondheid. Hij laat een vrouw, twee dochters, drie kleinkinderen en ook een woelig en zeer intens leven achter. Een leven waarin hij pas na twaalf stielen en dertien ongelukken als veertiger ontdekte dat hij een schrijver was. Na dat eerste boek is hij nooit meer gestopt.