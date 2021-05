“Er is al geen verschil meer: Club Brugge is het goede ritme kwijt, maar Anderlecht is ook beter geworden”

Wie had dit op 4 oktober gedacht? Toen speelde Club Brugge de eeuwige rivaal uit Anderlecht met speels gemak van de mat. 3-0 en het verschil had veel groter kunnen zijn. Mannen tegen jongetjes waren het, een kampioenenteam tegen nauwelijks een middenmoter. Van dat grote verschil is niets meer te merken. Integendeel. Door de late 2-2 ontsnapte Club aan een week van stemmingmakerij dat de titel toch nog verloren zou kunnen gaan.