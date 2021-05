REACTIES. Clement zag ander Anderlecht, trotse Kompany: “Fier dat ik een team met zo’n mentaliteit mag trainen”

Anderlecht en Club Brugge deelden de punten na een doelpuntrijke tweede helft in het Jan Breydelstadion. Beide coaches waren niet helemaal tevreden, maar ook niet geheel ontevreden met het resultaat.

Philippe Clement: “Ik ben nooit tevreden als we niet winnen”

Ondanks de late gelijkmaker, was Philippe Clement niet helemaal tevreden met het resultaat, want echt geolied liep het niet bij zijn team. “Ik ben nooit tevreden als we niet winnen, maar we zijn wel een wedstrijd dichter bij ons doel. Dat is het allerbelangrijkste”, klonk het bij de trainer van Club Brugge. “Maar we hebben vandaag ook enkele heel goede kansen gehad die we niet hebben afgewerkt. Echt efficiënt waren we niet, maar uiteindelijk maken we wel twee goede goals. Dat is ook belangrijk.”

Tijdens de rust moest Club Brugge wel bijsturen, want in de eerste helft vond de leider moeilijk openingen. “Ik ga niet te veel in detail treden, maar we hebben in de rust verder nadruk gelegd op enkele accenten. Er moest meer lef zijn. Zowel offensief, als defensief. Dan is het natuurlijk wel spijtig dat als je het moeilijkste gedaan hebt en op voorsprong komt, dat je dan nog op zo’n manier een doelpunt weggeeft. Die 1-2 op stilstaande fase, dat kan altijd gebeuren. Maar voor mij is het dan belangrijk hoe mijn team reageert en daar was ik heel tevreden over. We komen in de 86ste minuut op achterstand, maar we zijn meteen fysiek en mentaal rechtgestaan. De spelers zijn vol op zoek gegaan naar die gelijkmaker. Die is uiteindelijk ook gevallen. Al hadden we eigenlijk al veel vroeger in de tweede helft nog eens kunnen scoren.”

Foto: BELGA

De invalbeurt van Mats Rits, die verrassend op de bank startte, leek de wedstrijd te doen kantelen. Al nuanceerde Clement dat. “Op het moment dat Mats erin kwam hadden we eigenlijk al meer controle over de wedstrijd. In de eerste helft was dat minder, maar dat had niet per se te maken met Koussounou, maar ook met de spelers rondom hem. In de rust hebben we wat bijgestuurd en daarna ging het beter. Uiteraard is Mats voor ons een hele belangrijke speler, maar we hadden nu bepaalde types nodig omdat we Clinton Mata misten.”

Clement keek ook even naar de prestatie van de tegenstander. “Het verschil tussen dit Anderlecht en dat van enkele maanden geleden? Dat zij een veel betere organisatie neerzetten dan toen en veel sneller omschakelen dan toen.”

Vincent Kompany: “Puur op het gebied van mentaliteit straalt dit team iets uit”

“Ik vind bijna-kansen heel belangrijk”, begon Vincent Kompany zijn relaas na het gelijke spel. “Echt waar, ik ben fier dat ik een ploeg mag trainen met deze mentaliteit. Los van wat je kan zeggen over wie de beste ploeg was. Puur op het gebied van mentaliteit stralen ze iets uit waar ik mij achter kan zetten. En oké, op naar de volgende match.”

Het draait de laatste weken steeds beter bij paars-wit. Net door die goede mentaliteit, aldus Kompany. “Onze gemiddelde leeftijd blijft 22 jaar of zo? Elke dag is in ons voordeel. Met onze jonge ploeg moeten we soms tijd kopen. Als we het niet op kwaliteit kunnen doen – kwaliteit is voor mij ervaring en juiste beslissingen nemen – moeten we eerlijk zijn en hard werken. We mogen nooit de intensiteit verliezen. Onze jongens kunnen 95 of 120 minuten een tempo aan waarmee andere ploegen het lastig hebben. Daarom moeten we voortdurend het tempo in de match houden. Daarom trok ik ook een sprintje om de bal zo snel mogelijk te gaan halen bij die inworp. Zolang de coach nog kan sprinten, moet hij zijn steentje bijdragen”, lachte Kompany.

Foto: BELGA

Met de eerste helft van zijn team was hij evenwel niet helemaal gelukkig. “Ik was niet tevreden over onze eerste helft. We stonden er, maar er was niet veel aan te zien. We stonden te laag en het middenveld sloot niet genoeg aan. In de tweede helft waren we wat meer present. De match van Verbruggen? Die kon niet misgaan. Er is geen druk voor hem. We hebben geduld met hem, we geloven in hem. We hebben zoveel talenten, we weten dus hoe we daarmee moeten omgaan. Hij mocht vandaag nog de slechtste op het veld zijn, dat zou niks veranderd hebben aan hoe wij over hem denken. Bruun Larsen zijn invalbeurt was goed. Dat voelden we aankomen. Hij heeft twee keer gescoord in de vrienden… oefenmatch – wij spelen geen vriendenmatchen – tegen Oostende. Met de laatste vijf matchen is het goed om een zo breed mogelijke kern te hebben. We zullen iedereen nodig hebben”, sloot Kompany af.

Lukas Nmecha: “Ontgoocheld over mijn prestatie”

Anderlecht-aanvaller Lukas Nmecha werd door de kijkers van Eleven Sports verkozen tot man van de match, tot zijn eigen verbazing. “Ja, ik ben wel verrast dat ik man van de match ben. Ik ben zelf een beetje ontgoocheld over mijn prestatie. In de eerste helft had ik zeker een of twee keer kunnen of misschien wel moeten scoren”, vertelde de Duitser. Ook over het resultaat overheerste de ontgoocheling. “Na die late tegengoal, voelt dit resultaat als een nederlaag. We werkten hard om ons terug in de match te knokken en dan spelen we uiteindelijk toch slechts gelijk. Dat is zuur. Maar goed, nu moeten we focussen op de volgende matchen.”

De laatste maanden loopt het alvast heel wat beter bij Anderlecht. Volgens Nmecha is daar een simpele verklaring voor. “We weten wat de coach wilt. Al voeren we het nog niet altijd perfect uit. Over onze eerste helft waren we bijvoorbeeld niet tevreden. We moeten zorgen dat onze schakelaar altijd aan staat, en niet af en toe. Als we dat kunnen, 90 minuten lang scherp zijn en biljven gaan, dan zal deze groep meedoen voor de prijzen.”

Mats Rits: “We wilden per se met een zege beginnen”

Bij de landskampioen hadden ze meer verwacht van deze wedstrijd. Na de wedstrijd viel de teleurstelling op het gezicht van Mats Rits, die op de bank begon, af te lezen: “Als je in de laatste minuut de 2-2 scoort, dan moet je uiteindelijk tevreden zijn, maar we wilden per se met een zege aan de play-offs beginnen. Zeker thuis tegen Anderlecht. Met minder dan een overwinning mag je niet tevreden zijn.”

Foto: BELGA

“Waar het fout liep? De eerste helft waren we iets te nerveus aan de bal en vonden we de ruimtes niet. Ook onze eigen pressing was niet top, waardoor we zelf te veel ruimte weggaven. Daar moeten we toch aan werken. Er volgen nu nog vijf finales. We zijn teleurgesteld dat we niet gewonnen hebben, want dat moest eigenlijk , maar nu moeten we in Genk vol voor de drie punten gaan”, aldus een strijdvaardige Rits.

Bruun Larsen: “Mijn beste match voor Anderlecht? Dat kan”

Op het uur mocht Bruun Larsen komen opdraven bij Anderlecht. Met een heerlijke goal leek hij zijn team ook op weg te zetten naar de drie punten, maar uiteindelijk maakte Dost nog gelijk. Ook bij hem overheerste dan ook de ontgoocheling: “In de eerste helft hadden we zeker al op voorsprong kunnen komen, want Brugge speelde niet zijn beste helft. Maar dan scoren ze kort na rust en moeten wij komen. Gelukkig scoren we snel en dan bleven we gaan, want we kregen veel vertrouwen. Jammer dat we uiteindelijk nog die late gelijkmaker slikken. Typisch. Of dit mijn beste match was bij Anderlecht? Misschien wel ja. Al was het maar een half uurtje. Mijn vrije trap ging er mooi in. Op training oefenen we vaak en ik kan het vanop die positie wel goed.”