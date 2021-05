Vriendinnen Julie Van Espen (23) houden twee jaar na haar dood de herinnering levend: “Voor ons zonnestraaltje”

Schilde / Antwerpen -

Dinsdag is het twee jaar geleden dat Julie Van Espen (23) verdween. Ze werd twee dagen later vermoord teruggevonden. In haar omgeving is het gemis nog altijd groot. Haar familie en vriendinnen steunen een nieuwe campagne van Punt.vzw tegen seksueel geweld, met de actie #BloomForJulie. “We doen een oproep aan iedereen om op 4 mei bloemetjes te kopen voor iemand uit je omgeving, om alle slachtoffers van seksueel geweld over heel Vlaanderen een hart onder de riem te steken.” Met een reeks foto’s en bijbehorende tekstjes houden de vriendinnen van Julie de herinnering aan hun ‘zonnestraaltje’ levend.