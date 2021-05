Zenit Sint-Petersburg voor het derde jaar op rij Russisch kampioen, Slavia Praag opnieuw aan het feest in Tsjechië

Zenit Sint-Petersburg is zondag voor het derde jaar op rij tot Russisch kampioen gekroond, nadat het Lokomotiv Moskou met 6-1 versloeg in de topper van de 28e speeldag in de Russische Premier League.

Met nog twee wedstrijden te spelen heeft de club van de Gazprom-gasgigant negen punten voor op eerste achtervolger Lokomotiv.

De thuisoverwinning van Zenit werd veilig gesteld door een hattrick van de Iraanse international Sardar Azmoun (39e, 45e+3 en 46e). Zenit-aanvoerder Artem Dzyuba opende de score met een slim lobje (19e) en scoorde vervolgens een tweede keer nadat de Lokomotiv-doelman er niet in slaagde de bal weg te werken (51e). Maclom scoorde ook nog met een afstandschot (67e). Francois Kamano maakte het enige doelpunt voor de club uit Moskou (56e).

Het is de zevende keer dat de club uit het noordwesten van Rusland tot kampioen wordt gekroond. Zenit komt daarmee dicht in de buurt van het record van Spartak Moskou, dat sinds het eerste Russische kampioenschap in 1992 tien titels op zijn naam heeft staan.

Zenit had de titel veel vroeger kunnen veiligstellen, maar Lokomotiv Moskou maakte een verbluffende comeback. De ploeg uit de Russiche hoofdstad liet voor vandaag geen enkel punt liggen in 2021.

De spelers van Zenit konden de titel vieren met hun fans. De regionale autoriteiten in Rusland staan toe dat 75 procent van de stadions gevuld wordt. Voor het EK deze zomer zullen de stadions voor de helft gevulg mogen zijn. De Rode Duivels spelen twee van hun drie groepswedstrijden in Sint-Petersburg.

Slavia Praag wordt voor de derde keer op rij kampioen van Tsjechië

Slavia Praag heeft zondag voor het derde jaar op rij de landstitel veroverd in Tsjechië. De club is dit seizoen in 30 wedstrijden ongeslagen en boekte zondag zijn 24e zege: 5-1 tegen Viktoria Plzen. De driepunter was zelfs niet nodig, want laatste concurrent Sparta Praag bleef eerder op de dag bij Slovan Liberec steken op een 2-2 gelijkspel.

Met nog vier speeldagen voor de boeg heeft Slavia 16 punten voor op Jablonec en 19 op Sparta, dat nog een inhaalwedstrijd te goed heeft.

Het is voor Slavia de zevende titel sinds de oprichting van de competitie na de splitsing van Tsjechoslowakije in 1993. Dertien keer was Slavia Praag kampioen van Tsjechoslowakije. Dit seizoen bereikten de Tsjechen de kwartfinales van de Europa League, waarin ze werden uitgeschakeld door Arsenal.