Schepen Jinnih Beels (Vooruit) begint met puinruimen bij Let’s Go Urban: “Iedereen was betoverd door El Kaouakibi”

Antwerpen -

De Antwerpse schepen van Jeugd Jinnih Beels (Vooruit) heeft twee maanden gezwegen over de affaire-Let’s Go Urban. Nu er een plan is om het aanbod voor de jongeren te garanderen, komt ze voor het eerst naar buiten. “Er zijn fouten gemaakt en wij komen hier zeker niet goed uit. Maar moet je na elke fout opstappen?”