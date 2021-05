Cristiano Ronaldo opnieuw van goudwaarde bij Juventus met twee goals

Cristiano Ronaldo heeft zondag op zijn eentje de scheve situatie van Juventus rechtgezet. De Oude Dame leek lange tijd op weg naar een nederlaag op het veld van Udinese, maar met twee goals in de laatste tien minuten bezorgde CR7 zijn team alsnog de drie punten.

Het is razend spannend om de tweede plek in Italië. Op enige afstand van kampioen Inter staan Atalanta, Juventus en AC Milan met z’n drieën op de tweede plaats. Puntenverlies was dan ook uit den boze voor Juventus op bezoek in Udine. Al leek dat aanvankelijk makkelijker gezegd dan gedaan, want na tien minuten was ze al op achtervolgen aangewezen na een goal van Molina.

Lange tijd liep het erg stroef bij de recordkampioen en puntenverlies leek in de maak, maar dat was zonder Cristiano Ronaldo gerekend. Eerst zette de Portugees een strafschop om, waarna hij in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de 1-2 tegen de touwen kopte.

SIUUU | Cristiano Ronaldo schenkt Juventus de drie punten dankzij twee late doelpunten! ???? #UdineseJuve pic.twitter.com/5Ula4naXie — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 2, 2021

Door de zege van Juventus tellen zowel Juventus, AC Milan en Atalanta op vier speeldagen van het einde 69 punten. Volgende week krijgt Juve het bezoek van AC Milan.