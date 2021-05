Opnieuw veel ongehoorzaamheid, en dat zal nog een tijd duren: “We zijn even gefrustreerd als gevangenen”

La Boum 2, de terrassenrebellie op de dijk in Middelkerke, de Franstalige cultuurhuizen die een week lang zonder toelating evenementen organiseren. De burgerlijke ongehoorzaamheid en het protest uit onvrede met de coronamaatregelen neemt duidelijk toe. Het verbaast motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) niet. “We lopen momenteel even gefrustreerd rond als mensen die opgesloten zitten in een gevangenis. Dan krijg je zo’n verzet.”

“Volgens de motivatiebarometer hebben we ons in deze pandemie nooit eerder zo beknot gevoeld in onze vrijheid. Ook al hebben we vooruitzichten op versoepelingen”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste ...