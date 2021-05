Een opgemerkte gast in Jan Breydel: Jeffrey Lang, papa van, supporterde mee voor Club Brugge. De Nederlander was speciaal naar België afgezakt om zijn zoon voor het eerst in het blauw en zwart in actie te zien.

Ondanks het feit dat toeschouwers niet toegelaten zijn, mocht de vader van Noa toch binnen. Dat kan enkel indien hij opgenomen werd in de reglementaire delegatie van Club Brugge, wat dus effectief het geval was. Dat Lang effectief ook scoorde, was dus mooi meegenomen voor papa Jeffrey.