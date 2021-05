Dost en Vormer halen uit naar arbitrage: “Wat zitten ze eigenlijk te doen in dat VAR-busje?”

Ze konden wel leven met dat puntje, Bas Dost en Ruud Vormer, beslissende Nederlanders bij Club Brugge. Want zij zagen ook dat hun ploeg een helft helemaal niet op niveau was. Dat Cullen na een smerige fout op de enkel van Dost niet uitgesloten werd (en de VAR niet ingreep), zorgde wel voor wrevel. “Eerlijk: wij begrijpen er niets meer van”, klonk het in koor.

Eerlijk is eerlijk, vond ook Ruud Vormer. Zijn ploeg was een helft niet goed genoeg om te winnen tegen Anderlecht. “Heel matig, met weinig power en agressie bij ons”, aldus de aanvoerder. “Daarom vind ik dit een gouden punt, gezien het matchverloop. Natuurlijk wil je altijd winnen tegen Anderlecht, maar de play-offs zijn een rollercoaster. We moeten binnen de groep wel een hartig woordje babbelen: in het vervolg moet het scherper in het begin van de wedstrijd.”

Zijn landgenoot Dost, goed voor een doelpunt en een assist, beaamde dat. “Ruud heeft gelijk: we moeten vanaf het begin volle bak naar voor spelen, en dat deden we niet. Daarom zie ik het zakelijk. We pakken een puntje in het begin van deze campagne en houden onze voorsprong van acht punten. Dus ik kan hier best wel mee leven.”

“Drie weken schorsing voor Vanaken, en Cullen krijgt niet eens rood”

Minder gelukkig was Dost met de fout van Joshua Cullen op zijn enkel. De spits kermde het uit van de pijn toen de Anderlecht-middenvelder met open voet doorging, Cullen kreeg mààr geel. We zagen dit seizoen al wekenlange schorsingen voor dat soort overtredingen. “Dat was gewoon donkerrood. We kunnen daar wel lacherig over doen, maar ik vind het ongelofelijk: hij gaat gewoon vol door op mijn enkel.”

Vormer trok de vergelijking met de schorsing voor Vanaken na een soortgelijke fout. “Hans krijgt drie weken, nu krijgt Cullen zelfs geen rood. Kan iemand uitleggen wat die mensen in dat VAR-busje daar eigenlijk zitten te doen? Ik begrijp er helemaal niets meer van.”