Gareth Bale rolt Sheffield op en bezorgt Tottenham met hattrick belangrijke driepunter

Tottenham heeft zondag stevig uitgehaald tegen Sheffield United. De Spurs wonnen afgetekend met 4-0. Gareth Bale was de grote man bij de thuisploeg. Met een hattrick toverde hij als vanouds. Dankzij de zege klimt Tottenham naar een voorlopige vijfde plaats in het klassement.

We waanden ons zondagavond even in 2013, want Gareth Bale schitterde als in zijn beste dagen voor Tottenham tegen Sheffield. Op zijn eentje speelde Bale The Blades op een hoopje. Hij begon eraan na 35 minuten: Aurier loodste hem knap door de defensie en de Welshman werkte subtiel af.

Na rust was het Son die hem uitstekend alleen voor Ramsdale zette. Opnieuw faalde Bale niet. Nog was de winger niet voldaan, want op aangeven van opnieuw Aurier zette hij ook nog de 3-0 op het bord. Hattrick compleet. Interim-manager Ryan Mason had genoeg gezien en gunde de voormalige sterspeler een applausvervanging.

Ook Son pikte in het slot nog zijn doelpuntje mee. Maar Gareth Bale bleef de gevierde man in Noord-Londen. Dankzij de drieklapper staat zijn doelpuntentotaal dit seizoen ondertussen op negen stuks. Opvallend: alle negen goals werden gescoord in thuiswedstrijden.

Door de zege doen de Spurs ook een goede zaak in de strijd om de Europese plaatsen. Het springt voorlopig over Liverpool en West Ham naar de vijfde plaats, al hebben zij wel nog een wedstrijd tegoed.