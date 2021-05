Blijft Nmecha bij Anderlecht? “Sambi, El Hadj en Champions League kunnen me overtuigen”

Lukas Nmecha was tegen Club brugge opnieuw een uitblinker bij Anderlecht. Hij scoorde, 6 van de 12 paars-witte doelpogingen kwamen van zijn voet, hij liep 11,68 km en trok 25 sprints. Als kilometervreter/sprinter deed alleen El Hadj beter. “We hebben hard gewerkt”, aldus Nmecha. “We begrijpen alsmaar beter wat Kompany wil, maar kunnen nog beter.”

Dé vraag blijft waar zijn toekomst ligt. Manchester City wil zijn huurling definitief verkopen, maar kan Anderlecht dat betalen? Op Sporza ging de spits dieper in op de kwestie. “Ik voel me goed hier. Anderlecht en Kompany betekenen veel voor mijn carrière, maar nu focus ik me op de play-offs. Een Champions League-ticket kan me overtuigen om te blijven, net als de toekomst van Sambi Lokonga en El Hadj. Zij hebben ook opties, maar als zij blijven, kan dat mijn beslissing beïnvloeden.”

In augustus zal Anderlecht dan geen beroep kunnen doen op de spits. Hij trekt met de Duitse U21 naar de Olympische Spelen. “Op zo’n tornooi wil ik graag schitteren.”