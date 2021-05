Sakala naar Rangers, Arsenal-verdediger in beeld bij KV Oostende

De deal is zo goed als rond. KVO-topschutter Fashion Sakala (24) kan een vierjarig contract tekenen bij de Schotse kampioen Glasgow Rangers en er Champions League spelen.

Bij Oostende loopt zijn contract in juni af en de kustploeg bood hem tevergeefs een nieuwe verbintenis. De Zambiaan vertrekt dus transfervrij. Bij Rangers bevestigen ze de onderhandelingen, maar nog niet het akkoord. Er was ook Franse interesse (Lille?) en Engelse, maar de ploeg van Steven Gerrard trekt aan het langste eind.

KVO bouwt wel al aan een nieuwe ploeg. Aangezien verdedigers Jack Hendry en/of Arthur Theate­ mogelijk vertrekken, is Zech Medley (20) in beeld. Die Engelse verdediger van 1,95 meter werd opgeleid bij Arsenal, maar werd onlangs uitgeleend aan Gillingham in de League One en tegenwoordig voetbalt hij voor het Schotse staartploeg Kilmarnock. Medley past in het jeugdige profiel.

Foto: ISOPIX

Ondertussen kreeg de transfervrije Brecht Capon (33), die ook in beeld is bij amateurclub Mandel, een nieuw contractvoorstel voor één jaar. Daarvoor moet de Oostendse verdediger wel fel inleveren.