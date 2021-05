Lionel Messi ondanks penaltymisser de grote man bij Barcelona, dat na winst in Valencia toch nog meedoet in titelstrijd

Barcelona heeft geen steek laten vallen in de Spaanse titelstrijd. Op bezoek bij Valencia ging het met 2-3 winnen. Kort na rust kwam Valencia wel op voorsprong, maar met twee goals van Messi en eentje van Griezmann zette Barcelona de scheve situatie recht. Dankzij de zege komt Barcelona opnieuw op gelijke hoogte met Real Madrid, op twee punten van leider Atlético.

In een zoutloze eerste helft werd niet gescoord, maar dat maakten de beide ploegen helemaal goed in de tweede. Vijf minuten na rust was het al raak voor Valencia. Eerst was er nog een goede save nodig van Ter Stegen op een poging van Guedes, maar bij de daaropvolgende corner werd diezelfde Ter Stegen licht gehinderd waardoor Paulista vrij kon inkoppen. Barcelona op achterstand.

Echt panikeren moest Barça evenwel niet doen, want even later ging de bal op de stip voor de Catalanen na hands van Lato. Messi panikeerde echter wel even, want zijn erg zwakke inzet werd gered door Cillissen. Gelukkig voor de kleine Argentijn belandde de bal na een carambole terug voor zijn voeten. Deze keer faalde hij niet: 1-1. Vijf minuten later was de scheve situatie helemaal rechtgezet. Opnieuw had Cillissen eerst een uitstekende parade in huis op de kopbal van De Jong, maar opnieuw was de rebound er te veel aan. Griezmann zorgde voor de 1-2.

Barcelona was nu helemaal los. En wat vanop de stip niet lukte, lukte even later vanop vrije trap wel voor Lionel Messi. Met zijn 56ste doelpunt vanop vrije trap zorgde hij voor de 1-3. Valencia probeerde nog wel de bakens te verzetten en Soler scoorde ook nog de aansluitingstreffer met een schitterende knal, maar Barça hield uiteindelijk stand.

Zo komt Barcelona in de stand opnieuw naast Real Madrid op de tweede plaats. Leider Atlético telt twee punten meer. Volgende week staat de topper tussen Barcelona en Atlético Madrid op het programma.