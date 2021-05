Wat Waasland-Beveren nodig heeft om degradatie volgende week te vermijden

Levensbelangrijk zijn de barrageduels tegen Seraing voor Waasland-Beveren, al was daar in de heenwedstrijd weinig van te merken. De Waaslanders keerden op een diefje terug uit Luik met een 1-1 op zak. “Het enige positieve was het uitdoelpunt. We hadden zeker geen recht op een zege”, klonk het bij een eerlijke Nicky Hayen. Wil Waasland-Beveren niet wegkwijnen in 1B, dan zullen heel wat dingen beter of anders moeten in de terugwedstrijd.