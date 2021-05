Jason Denayer valt geblesseerd uit, maar ziet zijn Lyon belangrijke zege pakken tegen Monaco

Olympique Lyon heeft zondagavond een belangrijke zege gepakt op het veld van Monaco. Na een tumultueuze wedstrijd werd het uiteindelijk 2-3. De winning goal viel pas in de negentigste minuut. Bij Lyon stond Jason Denayer in de basis , maar hij viel na een half uur uit met een enkelblessure.

Monaco - Lyon, dat was de Franse nummer drie tegen de nummer vier. Vooral voor Lyon was het zowat de wedstrijd van de laatste kans in de strijd om een plek in de Champions League.

Toch was het Monaco dat de score kon openen. Ben Yedder bediende zijn spitsbroer Volland en die plaatste de bal voorbij Lopes. Op een antwoord van Lyon was het wachten tot in de tweede helft. Even voor het uur hing Memphis Depay de bordjes in evenwicht met een prachtig afstandsschot .

Foto: REUTERS

Na de rode kaart van Maxence Caqueret leek Lyon in de problemen te zitten, maar niets was minder waar, want op aangeven van Depay zorgde Marcelo voor de 1-2. Toch leek de wedstrijd op een gelijkspel uit te draaien nadat Ben Yedder drie minuten voor tijd vanop de stip - met een panenka - de 2-2 kon scoren. Het venijn zat hem echter in de start, want in de absolute slotfase knalde de zeventienjarige Ryan Cherki de 2-3 voorbij een verbouwereerde Lecomte. Zo pakte Lyon met een mannetje minder alsnog een belangrijke overwinning.

17 - Rayan Cherki (17y and 258d) is the second youngest player to have scored a goal with Lyon in Ligue 1 since Bernard Lacombe (17y and 114d) in December 1969 against Red Star FC. Gem. #ASMOL pic.twitter.com/G0M0nA3QIH — OptaJean (@OptaJean) May 2, 2021

Na de wedstrijd gingen de poppetjes ook nog even aan het dansen in het Prinsendom. Na het laatste fluitsignaal werden immers nog drie rode kaarten uitgedeeld.

Door de overwinning komt Lyon op een één punt van Monaco en heeft het nog altijd kans op een ticket voor de Champions League.