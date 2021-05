Sportkampen op de helling door loonplafond overheid

Als uw zoon of dochter ingeschreven is voor een sportkamp deze zomer, dan is het nog onduidelijk of dat zal kunnen doorgaan. Over heel Vlaanderen hebben organisatoren het lastig om voldoende coaches en monitoren te vinden, zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.

De federale regering voerde in januari een nieuwe wet in die onder meer bepaalt hoeveel trainers en monitoren maximaal mogen bijverdienen. Het plafond werd op 532 euro per maand gelegd. Als een coach meer krijgt, wordt dat voortaan door de fiscus beschouwd als een beroepsinkomen, en dan moeten daarop extra belastingen betaald worden.

Het loonplafond zorgt ervoor dat organisatoren deze zomer veel meer coaches moeten zoeken. De Vlaamse Sportfederatie bevestigt dat heel wat clubs en organisatoren vandaag in onzekerheid leven. “De federale regering moet snel werk maken van een wijziging van het loonplafond”, zegt woordvoerder Robin Ramakers. “In januari heeft men beloofd dat er een oplossing zou komen, maar het Koninklijk Besluit laat op zich wachten.”

Op het kabinet van Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) klinkt het dat volop gewerkt wordt aan een oplossing. “Begin april is dit op de ministerraad gekomen. Toen hebben we eerst nog het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. Dat hebben we vorige week ontvangen en het is unaniem positief. Er is echter nog één aanpassing nodig en dat wordt deze week besproken. Het zou vlug in orde moeten komen.”