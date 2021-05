Opvolging van sekten loopt mank in België

Het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties trekt aan de alarmbel: de opvolging van sekten in België loopt flink mank. Dat blijkt ook uit een rapport van de toezichthouder van de inlichtingendiensten. Knack en Le Soir konden dat rapport inkijken.

“Zeven dagen op zeven kloppen burgers bij ons aan met getuigenissen of vragen om informatie”, zegt Kerstine Vanderput, sinds 2017 directeur van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO). “De situatie is nog altijd problematisch. Mensen verkeren in nood, sommigen zitten in afschuwelijke situaties. Het gevaar is niet geweken.”

Het IACSSO, dat een tiental medewerkers telt, trok op 20 april in het parlement aan de alarmbel. In een zitting achter gesloten deuren gaf het in de begeleidingscommissie van de Comités I en P toelichting bij de opvolging van sektes in België.

De missie van het IACSSO is informatie over sektes verzamelen en doorgeven aan het publiek. Sinds zijn oprichting ruim twintig jaar geleden werkt het IACSSO daarvoor samen met partnerdiensten, zoals de parketten, de federale politie en de inlichtingendiensten. Dat gebeurde binnen de ACC, een administratieve coördinatiecel in de strijd tegen de sekten. De Staatsveiligheid verzorgde het secretariaat van die cel.

Sinds 1998 heeft de Staatsveiligheid de wettelijke opdracht om inlichtingen in te winnen over sektarische organisaties, of tenminste wanneer hun activiteiten een bedreiging kunnen vormen voor de inwendige of uitwendige veiligheid van de staat of het wetenschappelijke en economische potentieel.

Focus op terrorisme

In 2000 werkten volgens het Comité I nog 15 medewerkers van de Staatsveiligheid op sekten, in 2013 nog minstens 11. Maar met de terreurdreiging in de periode van de aanslagen in Parijs en Brussel moest de inlichtingendienst haar prioriteiten herschikken. De strijd tegen terrorisme en radicalisme werd de absolute focus. De ministers van Justitie en Defensie beslisten de inzet van middelen en personeel aan te passen. Die beslissing werd in juli 2015 ook goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad. Bedreigingen zoals sekten en bedrijfsspionage werden door de Staatsveiligheid op de achtergrond geplaatst.

Sinds 2015 merkt ook het IACSSO de gevolgen van die situatie. Directrice Vanderput: “Door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de prioriteiten van de Staatsveiligheid te herschikken, volgt de Staatsveiligheid het secretariaat van de administratieve coördinatiecel ACC niet langer actief op, en ook het fenomeen van sekten niet. Er was in voorzien dat wij in interactie met de ACC info konden uitwisselen over nieuwe trends. Sinds 2015 is dat weinig gebeurd. Ik hoop en vraag dat de oorspronkelijke architectuur – die zijn nut bewezen heeft – opnieuw geactiveerd wordt.”

In een brief aan het Comité I schrijft het IACSSO dat het tussen 2018 en 2020 meer dan 30 vragen om informatie stuurde naar de Belgische inlichtingendiensten en de administratieve coördinatiecel. In dezelfde periode verstuurde het meer dan 20 seiningen over mogelijk problematische situaties naar die partnerdiensten en naar het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD).

Gebrek aan informatie-uitwisseling

De cijfers staan in een nieuw rapport van toezichthouder Comité I, dat op 26 april is besproken in de parlementaire begeleidingscommissie. Knack en Le Soir konden het document van 26 pagina’s inkijken.

Uit de geciteerde cijfers blijkt volgens het Comité I dat “de dreiging door sekten in België niet verdwenen is, wel integendeel”. Het Comité I gaat ook in op het gebrek aan informatie-uitwisseling: “Tussen 1 januari 2018 en 6 oktober 2020 ontving het IACSSO per brief 6 antwoorden van de Staatsveiligheid op de 26 informatieverzoeken in verband met potentieel sektarische en schadelijke organisaties. Voor dezelfde periode ontving het IACSSO echter geen enkele reactie vanwege de VSSE op de 12 verzonden seiningen.”

Een even opmerkelijke passage in het Comité I-rapport gaat over de gevolgen van de schaarse middelen van de Staatsveiligheid. Tijdens een bezoek begin februari stelde het Comité I daar vast dat de dienst “in 2021 slechts een laag aantal van de geopende dossiers kon opvolgen, waardoor deze administratie, die kampt met een personeelstekort, onbetwistbaar keuzes moet maken”. Hoe laag het aantal precies is, staat in het rapport niet vermeld.

De Staatsveiligheid vraagt al langer een verdrievoudiging van zijn budget en een verdubbeling van het personeel. In het Comité I-rapport staat dat de inlichtingendienst op de langere termijn mikt op een uitbreiding met 130 voltijdse werknemers per jaar.