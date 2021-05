We beginnen aan wisselvallige week

Het is maandag eerst nog vrij zonnig met hoge wolkensluiers. Daarna wordt het wolkendek dikker en in het noordwesten van het land en in de Ardennen is er al kans op enkele buitjes. De maxima schommelen tussen 8 graden op de Ardense hoogten en 14 of 15 graden in het centrum. De zuidwestenwind wordt overal matig, zegt het KMI maandagochtend.

De weersverwachtingen voor maandag. Foto: KMI

Maandagnacht trekt een regenzone van west naar oost over het land. De zuidwestenwind neemt in kracht toe en wordt vrij krachtig in het binnenland en (zeer) krachtig aan zee met rukwinden tussen 50 en 80 km/u. De minima liggen tussen 3 graden op de Hoge Venen en 8 graden in het centrum en 9 graden aan zee.

Dinsdagochtend verlaat een storing ons land via het oosten. Het is erg winderig en wisselend tot zwaarbewolkt met buien, die soms onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen rond 9 graden in de Ardennen, 12 graden aan zee en 13 of 14 graden elders. De zuidwesten- tot westenwind is vrij krachtig tot krachtig en zeer krachtig aan de kust met rukwinden tussen 70 en 80 km/u en eventueel tot 90 km/u onder een hevige bui.

Woensdag blijft het zeer wisselvallig met regelmatig buien en kans op onweer. Het wordt ook zeer fris met temperaturen niet hoger dan 6 graden op de Ardense hoogten en 11 of 12 graden in de meeste andere streken. De wind waait meestal matig uit west tot noordwest.