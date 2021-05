Plots wilde iedereen proeven van de ‘Aardbeien Drive-in’: drie (!) uur wachttijd en politie moet ingrijpen

Lommel -

Tot bijna drie uur aanschuiven voor een aardbeienmilkshake. Dat was zaterdag het geval in Lommel waar de heropening van de ‘Aardbeien Drive-In’ een kilometers lange file veroorzaakte. De politie en de zaakvoerders grepen in door een omleiding te voorzien waardoor de aanschuivende wagens zich spreidden.