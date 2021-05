Directeur zwaar getroffen rusthuis stopt: “Toen er vier lijkwagens tegelijk op de parking stonden, werd het onwezenlijk”

Hasselt -

Kristof Vervloesem (46) stopte op 1 mei 2021 als directeur van het woon-zorgcentrum Katharinadal in Hasselt om te gaan werken in de jongerenzorg. In Katharinadal werden aan het begin van de coronacrisis liefst 26 doden in drie weken geteld. “Op 1 april stonden hier vier lijkwagens tegelijk. Dat beeld vergeet ik nooit.”