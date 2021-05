Brussels minister-president Rudi Vervoort voorstander van coronapas naar Deens model

Rudi Vervoort (PS), minister-president van het Brussels Gewest, is er voorstander van om in België een systeem met coronapaspoort in te voeren naar Deens model.

“Voor zij die gevaccineerd zijn zou dat meer vrijheid kunnen geven”, aldus Vervoort bij RTL. “We kunnen hen niet verplichten om te wachten terwijl de sceptici beslissen of ze al dan niet gevaccineerd worden. Vanaf het moment dat elke Belgische burger de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, lijkt het me legitiem om zo’n systeem in te voeren.” Vervoort stelt voor om een dergelijk systeem uit te rollen in overleg met de Europese Commissie, die broedt op een vaccinpaspoort dat internationale reizen weer mogelijk moet maken.

Denemarken werkt sinds kort al met een interne coronapas. Met een app op hun smartphone kunnen Denen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, onlangs besmet geweest zijn, of een negatieve PRC-test hebben afgelegd in de 72 voorafgaande uren, en zo toegang krijgen tot kappers, horeca, sportzalen en dergelijke.