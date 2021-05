Italië bejubelt “scorende reus” Romelu Lukaku en dus zit een transfer er niet in: “Ik heb een speciaal gevoel bij Inter”

Na negen jaar Juventus heeft Italië eindelijk nog eens een nieuwe kampioen gekregen. Nadat Atalanta zondag niet kon winnen, mocht Inter de 19de titel uit de clubgeschiedenis vieren. Het zorgde voor een volksfeest in Milaan, met Romelu Lukaku in een hoofdrol.

Met een Inter-shirt in zijn hand trok ‘Big Rom’ zondagavond de straat op, hangend uit het dak van een auto. Het leverde iconische beelden op. Lukaku wordt aanzien als dé beste speler van de Nerazzurri dit seizoen. Hoe kan het ook anders met 21 doelpunten en 10 assists in de Serie A? Niemand deed ooit beter sinds die statistieken werden bijgehouden.

20+10 - Romelu Lukaku is the first player able to score 20+ goals and deliver 10+ assists in a single Serie A season since Opta started to collect this data (since 2004/05). Polyhedric.#CrotoneInter pic.twitter.com/n7KceOGd0X — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 1, 2021

La Gazzetta dello Sport doopte Lukaku maandag om tot “de scorende reus”. “Hij is een echte nummer 9 op het veld en een leider voor Inter”, aldus de roze sportkrant, die de Rode Duivel met een stevige 9 op 10 dé beste score gaf voor het scudettoseizoen van de Nerazzurri.

“Met Romelu kun je zingen en dansen, zoals gisteren in de straten van Milaan. Hij stond er altijd opnieuw, en niet alleen met goals en assists. Zijn team volgde hem ook als leider, in moeilijke tijden. Hij woog enorm op de tegenstand en het was onmogelijk om hem af te stoppen. Na de overwinning tegen Torino (op 22 november toen Lukaku twee goals scoorde en twee assists gaf, nvdr) zei hij nog: Wij zijn absoluut geen geweldig team. Zijn ploegmakkers moesten er smakelijk om lachen. De volgende wedstrijd, tegen Sassuolo (0-3-winst, nvdr), wordt nu aanzien als de ommekeer. Als Lukaku geen leider is, dan bestaat dat begrip niet in het voetbal.”

En de Gazzetta was nog niet klaar. “Trainer Antonio Conte had sterke pionnen zoals Nicolo Barella, Lautaro Martinez, Ashraf Hakimi en de verdedigers. Maar ‘Big Rom’ had toch dat tikkeltje meer. Lukaku was niet alleen belangrijk met een berg doelpunten en assists. Het was zijn diepgang, moed, vrijgevigheid, leiderschap, tactisch gevoel… Vier keer stond hij niet in de basis. Het gevolg: een nederlaag tegen Sampdoria en draws tegen Parma en Atalanta. Dat is geen toeval. Het grote geluk van Conte was dat hij altijd kon rekenen op zijn targetman, in tegenstelling tot andere clubs.”

Geen transfer?

In een reactie bij Sky Italia was Lukaku zelf bijzonder gelukkig. “Ik ben heel tevreden voor alle Inter-fans overal ter wereld”, zei hij. “Ik ben blij voor het team, de coach, de club, de voorzitter,... Het was een mooi jaar voor ons. Ik ben echt fier voor Inter te spelen. Het was ook het moment om te feesten met de mensen. Ik zei tegen een vriend dat het goed zou zijn om naar buiten te gaan en de mensen te zien. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Voor veel spelers van onze ploeg is het hun eerste titel. Dat moet je vieren met de fans.”

De Rode Duivel werd de voorbije dagen gelinkt met een terugkeer naar de Premier League, meer bepaald naar ex-club Chelsea. Maar volgens transferexpert Fabrizio Romano denkt Lukaku daar absoluut niet aan. “Ik heb een speciaal gevoel bij deze club”, aldus ‘Big Rom’ nog. “Je kan wel zeggen dat het het mooiste jaar uit mijn carrière is. Het voorbije jaar hebben we mooie dingen gedaan, en ik hoop dat we die lijn kunnen doortrekken. Ik ben echt tevreden en ik wil iedereen bedanken, het was een mooi jaar voor ons.”