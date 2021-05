Zestien soldaten gedood bij aanval in Niger

Een groep zwaarbewapende mannen heeft bij een aanval op een veiligheidspatrouille in Niger minstens zestien soldaten gedood. Er raakten ook zes soldaten gewond en één iemand is vermist, zo meldt het leger. De aanval gebeurde in het Tilliagebied in de regio Tahoua nabij Mali, aldus lokale autoriteiten zondagavond.

De patrouille was zaterdagnamiddag in de regio Tahoua in een hinderlaag gelopen, zegt sergeant-majoor Moussa Sakoye Soumana. Sommige van de aanvallers kwamen eveneens om het leven. Over het motief van de aanval bestaat nog geen duidelijkheid.

Het uitgestrekte woestijngebied van Tahoua bevindt zich dicht bij de grens met Mali. In de regio zijn sinds 2012 verschillende terreurgroepen actief. Sommige van die organisaties hebben trouw gezworen aan jihadistische milities als al-Qaida of Islamitische Staat. De Nigerese overheid slaagt er niet in die afgelegen gebieden onder controle te krijgen.

“Drie grenzen”-gebied

De Tahoua-regio bevindt zich dicht bij het “drie grenzen”-gebied tussen Niger, Burkina Faso en Mali, een gebied dat regelmatig het doelwit is van aanslagen. Hoewel Tahoua daar geen deel van uitmaakt, wordt het ook regelmatig aangevallen door gewapende jihadistische groeperingen.

Niger wordt in het zuidoosten, aan de grens met Nigeria, geconfronteerd met aanvallen van de Nigeriaanse jihadistische groepering Boko Haram, en in het westelijke deel, nabij Mali, met aanvallen van groepen die gelieerd zijn aan Islamitische Staat (IS) en Al-Qaeda.

Aanslagen op burgers zijn sinds het begin van het jaar toegenomen: meer dan 300 mensen zijn omgekomen in tijdens drie aanslagen op dorpen en kampen in het westen van Niger.