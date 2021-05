Na 20 jaar keren flippo’s terug in zakjes chips: “Tuurlijk kan dit weer een rage worden”

Na meer dan 20 jaar afwezigheid probeert chipsfrabrikant Croky de flippo-rage nieuw leven in te blazen. De volgende weken duiken de schijfjes opnieuw op in de chipszakken naar aanleiding van het EK. “Natuurlijk kan dit opnieuw uitgroeien tot een rage”, zegt Nederlander Hans Zandvliet die de schijfjes in de jaren 90 uitvond. “Wereldwijd hebben we er toen meer dan 300 miljard van gemaakt.” Opvallend: Kompany zit óók nog tussen de chips. En daar zit corona voor iets tussen.