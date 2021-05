Politie zoekt jonge man die 14-jarige meisje aanrandde op de trein

Brugge / Beernem - De politie is op zoek naar een jongeman die in maart een 14-jarig meisje aanrandde op de trein tussen Brugge en Beernem.

De feiten speelden zich af op dinsdag 16 maart. Een 14-jarig meisje dat op weg was van school naar huis, nam om 18.34 uur in Brugge de trein naar Beernem. In de wagon zat verder enkel een jongeman die plots zijn geslachtsdeel toonde, op de schoot van het slachtoffer ging zitten, en het meisje bij de arm vastpakte. “Vervolgens nam de verdachte met zijn andere hand de achterzijde van de nek van het slachtoffer vast, en duwde het slachtoffer met haar hoofd naar beneden in de richting van zijn geslachtsdeel”, aldus de politie. “Het meisje kon de dader wegduwen, en kwam hierbij per toeval met haar hand in aanraking met het geslachtsdeel van de verdachte.”

De trein kwam omstreeks 18.45 uur aan in het station van Beernem. De verdachte stapte – net zoals het slachtoffer – af, en vluchtte weg over de sporen in de richting van de Wingene Steenweg. De jongeman is ongeveer 1,70 à 1,75 meter groot, en rond de 18 jaar oud. Hij is sportief gebouwd, en volgens het slachtoffer zag hij er heel bleek uit. Op de dag van de feiten droeg hij een grijze muts, een grijze broek, een grijze trui met bleek opschrift, en een blauw mondmasker. Hij had ook een zwarte rugzak bij.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het dan weten via dit formulier van de politie, of via het gratis nummer 0800/30.300.