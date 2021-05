Kinderpornonetwerk ‘Boystown’ met meer dan 400.000 leden opgerold in Duitsland

Het Duitse gerecht heeft een groot netwerk van pedofielen opgerold. Volgens het Bundeskriminalamt telde het portaal ‘Boystown’ meer dan 400.000 leden.

Volgens het Duitse gerecht bestaat het platform – met de naam ‘Boystown’ – “in ieder geval sinds juni 2019”, en telde het na iets minder dan twee jaar al “meer dan 400.000 leden”. “Het gaat om één van ‘s werelds grootste platforms voor kinderpornografie”, klinkt het. De website was alleen bereikbaar via het zogenaamde darknet, de onderbuik van het internet.

Het werd door die leden gebruikt om wereldwijd beelden van kinderporno te kunnen delen: naar verluidt vooral videobeelden waarop minderjarige jongens misbruikt werden. “De gedeelde beelden bevatten opnames van het meest ernstige seksueel misbruik van jonge kinderen”, aldus het Bundeskriminalamt.

Vier arrestaties

Na een maandenlang onderzoek van de Duitse politie, in samenwerking met Europol en politiediensten uit Nederland, Zweden, Australië, de Verenigde Staten en Canada, werden halverwege april zeven huiszoekingen uitgevoerd, en vier Duitsers opgepakt: de hoofdverdachten in het dossier. Het gaat om een 40-jarige man uit Paderborn, een 49-jarige man uit München, en een 58-jarige man uit Noord-Duitsland die al enkele jaren in Zuid-Amerika woont. Zij waren de beheerders van het platform, dat inmiddels offline is gehaald. Een andere beschuldigde, een 64-jarige man uit Hamburg, zou één van de meest actieve gebruikers van het platform zijn geweest, en meer dan 3.500 berichten hebben gepost.

De drie verdachten die in Duitsland woonden, zitten sinds hun arrestatie in de cel. De vierde verdachte werd op hetzelfde moment als zijn kompanen opgepakt in Paraguay, Duitsland heeft een verzoek ingediend om de man uit te laten leveren. De foto’s en video’s die tijdens het onderzoek in beslag werden genomen, zullen gebruikt worden voor de identificatie van slachtoffers.