Brusselse politie krijgt aanvraag voor La Boum 3 op 29 mei: “Geen twee zonder drie”

Brussel - L’abîme Team, het collectief achter La Boum 2, heeft bij de Brusselse politie een aanvraag ingediend voor La Boum 3. Dat maken ze zelf bekend op hun Facebookpagina en wordt bevestigd door de politie Brussel Hoofdstad Elsene. Op 29 mei willen ze opnieuw in het Ter Kamerenbos verzamelen.

“Geen twee zonder drie”, staat er op de Facebookpagina van L’abîme Team te lezen, met bijgevoegd een screenshot van het aanvraagformulier van de politie. Dit betekent nog niet dat La Boum 3 al is goedgekeurd. De aanvraag wordt nu onderzocht door de politie.

“Na meer dan een jaar van lockdown trekken meerdere experts aan de alarmbel over de psychologische toestand van jongeren en het missen van sociale contacten. Zoals we aan de minister van Binnenlandse Zaken hebben laten verstaan, tonen studies dat er in openlucht amper kans is op besmetting. Wij vragen simpelweg de toestemming om samen te komen, zoals bepaald in de grondwet”, klinkt de motivatie van L’abîme Team bij de aanvraag.

Eergisteren, op zaterdag 1 mei, werd La Boum 2 gehouden. Het verboden evenement liep opnieuw uit de hand en de politie kwam massaal tussen. Bij die politie-interventie werden 127 personen administratief opgepakt en vijf gerechtelijk, onder meer wegens gewapende weerspannigheid, bedreigingen en verkoop van verdovende middelen. Die vijf zijn intussen vrijgelaten.