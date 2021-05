Vercauteren over keuze voor Butez: “Niet met een geweer wachten tot een keeper een fout maakt”

Frank Vercauteren verraste vrijdag door niet Ortwin De Wolf, maar wel Jean Butez in doel te zetten. De Wolf keepte zeven competitiematchen op een rij, maar moest zijn plaats nu afstaan aan Butez, die voor het eerst in 2021 in doel stond. Het werd een ongelukkige rentree voor de Fransman, die zich drie keer moest omdraaien.

Op de vraag waarom Vercauteren van doelman wisselde, volgde een zucht. “Moet ik dan alles verklaren? De keepers weten zelf waarom, Ortwin ook. Of de wissel met zijn mindere match tegen Genk twee weken geleden te maken had? Neen. Ik zal een doelman nooit afrekenen op één wedstrijd. Het is niet de bedoeling om met een geweer te zitten wachten tot een keeper een fout maakt, en vervolgens onmiddellijk iemand anders te zetten.”

Blessurezorgen om Verstraete en De Laet

Na een vrije zondag begint Antwerp vandaag aan de voorbereiding op de partij van zaterdag tegen Anderlecht. Birger Verstraete traint in principe nog niet mee. De middenvelder ging vrijdag vroegtijdig naar de kant nadat hij een tik incasseerde ter hoogte van de hamstrings. Bovendien speelde Verstraete met een inspuiting, vanwege een stukje botschilfer dat door zijn rechtervoet zwerft. Aangezien alleen twee weken volledige rust volstaan om het probleem te verhelpen, zal Verstraete wellicht ook de rest van de play-offs met een inspuiting afwerken.

Of Ritchie De Laet wel op het trainingsveld staat, is hoogst onzeker. De Antwerpenaar heeft namelijk nog steeds last aan de rechter hamstring. Vrijdag tastte de gelegenheidskapitein na een rush over de linkerkant naar de bil. De Laet ging er even bij zitten, waardoor zijn partij er leek op te zitten, maar op karakter zette hij toch door. Vandaag moet blijken of een scan van de hamstring noodzakelijk is.