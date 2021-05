Politie start onderzoek naar “roekeloos en gevaarlijk” supportersprotest in Manchester: agent “met fles” aangevallen

Foto: Action Images via REUTERS

De Greater Manchester Police (GMP) heeft een onderzoek opgestart nadat twee agenten zondag verwond werden bij het supportersprotest in en rond Old Trafford, het stadion van Manchester United. Meer dan duizend fans protesteerden tegen de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaars van ManU. Uiteindelijk werd de topper tegen Liverpool afgelast.

Enkele honderden supporters drongen Old Trafford binnen. Vlakbij het stadion werden flessen en hekken naar de politie gegooid. Twee agenten raakten gewond. Een van hen werd “met een fles aangevallen”, aldus de GMP. Hij heeft een grote snijwonde in het gezicht “en werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis”.

Volgens Russ Jackson van de GMP hadden de supporters niet de intentie vreedzaam te betogen. Hij veroordeelde hun “roekeloze en gevaarlijke” gedrag.

Foto: REUTERS

Er heerst al langer onvrede onder de supporters van de Red Devils. Die is nog toegenomen sinds de club zich recent aansloot bij de intussen ten grave gedragen Super League. Volgens de politie troepten meer dan duizend fans zondag samen rond Old Trafford, ongeveer 200 supporters protesteerden voor het teamhotel in het centrum van de stad.

De autoriteiten vonden het uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord om de match tusen Manchester United en Liverpool uiteindelijk nog achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Een nieuwe datum voor het topduel is nog niet bekend.

De afgelasting betekende ook uitstel voor Manchester City. Bij een zege van Liverpool hadden Kevin De Bruyne en zijn ploegmaats zondag al de titel mogen vieren.

Foto: REUTERS