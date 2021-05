Opvallende eis van Test Aankoop: 150 euro voor iedereen met printer van HP

Iedereen die een printer heeft van Hewlett-Packard (HP), moet van het bedrijf 150 euro krijgen per toestel. Dat is het standpunt van verschillende consumentenorganisaties in Europa, waaronder het Belgische Test Aankoop, omdat het Amerikaanse bedrijf volgens hen verhindert dat consumenten generieke inktpatronen zouden gebruiken in hun printer. Ze stuurden het Amerikaanse bedrijf een ingebrekestelling.

Volgens Test Aankoop zegt HP al jaren zelf dat generieke inktpatronen – die meestal goedkoper zijn – in zijn printers gebruikt kunnen worden. Maar het bedrijf zou dat nu met software-updates verhinderen. Gebruikers krijgen een foutmelding.

“Het is totaal onaanvaardbaar dat HP de controle overneemt van apparaten die eigendom zijn van de consument om hem vervolgens te pushen producten te doen kopen die merkeigen zijn”, zegt de woordvoerder van Test Aankoop, Simon November, in een persbericht. “De praktijk die door HP wordt toegepast, is pure geplande veroudering. Illegaal en onverantwoordelijk.”

De ingebrekestellingen worden verstuurd in België, Italië, Portugal, Spanje en ook Brazilië. De betrokken consumentenorganisaties verwijzen naar eerdere uitspraken. Zo besliste de Italiaanse mededingingsautoriteit eind vorig jaar dat HP dergelijke praktijken stelt en veroordeelde ze het bedrijf tot 10 miljoen euro. En in de Verenigde Staten ging HP eerder akkoord met een schadevergoeding voor Amerikaanse consumenten die overeenkomt met 100 tot 150 dollar per persoon, zeggen de organisaties.

Als de ingebrekestelling geen afdoende antwoord krijgt, zal Test Aankoop een groepsvordering opstarten, zegt de consumentenorganisatie nog.