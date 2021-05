Moet Apple straks buigen voor ‘Fortnite’? Techgiganten vechten epische strijd uit in rechtbank

De messen zijn geslepen, de geweren geladen. In de rechtbank van California staan maandag twee techgiganten tegenover elkaar. Epic Games, de makers van het hyperpopulaire spel Fortnite , versus Apple, maker van de bekendste smartphone van de planeet. De inzet: het digitale verdienmodel van Apple en dus miljoenen dollars. Komt daar nog bij: gezichtsverlies voor de ogen van Silicon Valley en de wereld. “De kans dat Apple verliest, is reëel. En dat zou een goede zaak zijn.”

“Ze brengen plastic botermesjes naar een vuurgevecht”, beweert Epic Games over de beveiling van de Apple App Store. “Deze zaak is een pr-stunt om Apple in een slecht daglicht te stellen en de tanende ...