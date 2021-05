Burgerlijke partij over Bonnie en Clyde: “Liegen zit in hun DNA. Laat u niet in de luren leggen”

“Deze mensen zijn levensgevaarlijk”, zo waarschuwde advocaat Kris Luyckx, die optreedt voor de familie van de vermoorde verpleegster Christine Lenaerts. Hij vroeg de jury in hun naam om Marco Laudet (46) en Ashley Van De Velde (36) te veroordelen voor de moord. “Als een hyena waren ze op zoek naar geld en drugs. Het was een kwestie van dagen vooraleer ze aan de behulpzame Christine zouden denken.”

“Zorg ervoor dat u straks niet het gevoel krijgt dat u zich in de luren hebt laten leggen”, zo waarschuwde advocaat Kris Luyckx de jury. “Het zit in hun DNA om nooit de waarheid te zeggen. Kijk in de ...