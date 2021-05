Gruwelijke rechtszaak in Spanje: ober sneed zijn moeder in duizend stukken en at haar lichaam samen met zijn hond op

In Madrid staat deze week een 28-jarige man terecht voor een gruwelijke moord. Alberto Sanchez Gomez zou zijn eigen moeder gedood hebben, en haar in duizend stukken gesneden lichaam vervolgens samen met zijn hond hebben opgegeten. Dat schrijft de krant El País.

Gomez werd in februari 2019 opgepakt, nadat de politie een tip had gekregen van een vriend van de familie. De man zou de deur van het appartement dat hij samen met zijn 68-jarige moeder bewoonde geopend hebben met de woorden. “Ja, mijn moeder is hier. Ik heb haar samen met de hond stukje per stukje opgegeten.” De agenten zouden in de woning vervolgens het in stukken gesneden lichaam van Maria Soledad Gomez teruggevonden hebben.

De zaak van Gomez komt deze week voor de rechter in Madrid. De man verklaarde daar dat hij op het moment van de feiten stemmen hoorde die hem opdroegen zijn moeder te vermoorden, maar dat hij zich niet herinnerde dat hij de moord ook effectief pleegde. Volgens de speurders was het lichaam in duizenden stukken gesneden, waarvan er sommige in tupperware-potjes en andere in bureauladen bewaard werden.

Volgens het politierapport had de werkloze ober zijn moeder twee weken eerder al vermoord na een ruzie. “De verdachte probeerde het lichaam vervolgens te doen verdwijnen, met een zaag en twee keukenmessen. Daarna at hij veertien dagen lang delen van het lichaam op.”

Gomez werd door psychiaters onderzocht, de resultaten van dat onderzoek worden tijdens het proces bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van 15 jaar.