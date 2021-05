Uitbaters restaurant hebben voor heropening volledig nieuw servies nodig: “Zeker 500 klanten brachten borden niet terug”

Moerbeke-Waas -

Restaurant ’t Polderhuis in Moerbeke zal eind deze week, als de terrassen weer mogen openen, met volledig nieuw servies kunnen herbeginnen dankzij een gulle schenker. Dat was nodig want klanten die meeneemschotels kwamen ophalen, brachten borden vaak niet meer terug. “Er waren ongeveer 500 borden verdwenen”, klinkt het