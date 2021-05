Ajax-speler Davy Klaassen gooit schoenen weg bij titelviering, maar had dat beter niet gedaan: “Ik wil ze terug”

Davy Klaassen sleepte zondagmiddag met Ajax de 35e landstitel binnen. ‘Mister 1-0’ vierde de titel uitbundig tijdens de spontane huldiging op het Arenadak en gooide hierbij zijn schoenen naar de fans, maar was daarbij even vergeten dat zijn zooltjes er nog in zaten.

Op Instagram liet de middenvelder weten die graag terug te willen. Aankomende zondag staat een bezoek aan Feyenoord op het programma en die wedstrijd zou Klaassen dolgraag op zijn zooltjes spelen. Hij vroeg de ‘gelukkige’ vanger om contact met hem op te nemen.

Foto: Instagram

De oproep van Klaassen was in sneltempo succesvol. De rechterschoen van de middenvelder was eerst terecht. Wat later kreeg hij ook de linkerschoen terug. “Iedereen bedankt voor het meeleven”, aldus de Nederlandse international.