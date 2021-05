Rode Duivels tot 2026 te zien bij VTM

De wedstrijden van de Rode Duivels zullen nog zeker tot en met 2026 te zien zijn op VTM. Dat maakt de televisiezender maandag bekend. “We zijn ontzettend blij dat onze kijkers ook na 2022 bij VTM terecht kunnen om de Rode Duivels aan te moedigen, en dat de nationale ploeg onze dag blijft kleuren”, zegt Maarten Janssen, channel manager bij VTM.

Alle kwalificatiewedstrijden voor het EK 2024 en WK 2026 zullen net als de oefenpartijen en de wedstrijden van de UEFA Nations League te volgen zijn op de DPG-zender. Daarover bereikte het bedrijf een overeenkomst met de Europese voetbalbond UEFA. In het totaal gaat het over veertig wedstrijden van de nationale voetbalploeg.

“Binnen DPG Media blijven we hard inzetten op sport en zeker op live sportwedstrijden. We zijn daarom ook enorm blij dat we tot en met 2026 de wedstrijden van onze nationale trots verder aan de voetbalfans mogen aanbieden”, reageert Michiel Ameloot, hoofdredacteur VTM Nieuws en Sport tevreden.