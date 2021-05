Tiende Brusselse vaccinatiecentrum geopend in Militair Hospitaal Neder-Over-Heembeek

Brussel / Neder-over-Heembeek - In het Militair Hospitaal in de Brusselse gemeente Neder-Over-Heembeek is maandag het tiende en laatste vaccinatiecentrum in het Brussels gewest geopend. Het voormalige bloedtransfusiecentrum van het Militair Hospitaal werd omgevormd tot een volwaardig vaccinatiecentrum en zal gerund worden door het medisch en logistiek personeel van Defensie.

Het vaccinatiecentrum Militair Hospitaal is goed voor een begincapaciteit van ongeveer 5.000 dosissen per week in de maand mei. Het zal vijf dagen per week open zijn, van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. Defensie zal zich in het nieuwe vaccinatiepunt naast de gewone bevolking nog richten op twee specifieke doelgroepen. Het neemt de taak op zich om de cipiers van de gevangenissen en de gedetineerden van 65 en ouder en met onderliggende aandoeningen in te enten. Daarnaast richt het zich ook specifiek op de vaccinatie van expats.

“In de eerste plaats diende het Militair Hospitaal als steun voor de overbelaste hulpdiensten, daarna als logistiek knooppunt voor het Brussels Gewest. Nu vervult het Militair Hospitaal zijn rol in de vaccinatiecampagne voor de Brusselse bevolking”, zegt Defensieminister Ludivine Dedonder.

Het Militair Hospitaal in de Bruynstraat in Neder-Over-Heembeek is te bereiken met bus, metro, tram en auto. Alle informatie over de Brusselse vaccinatiecentra is terug te vinden op www.coronavirus.brussels.