Minstens vijftien doden bij aanslagen van taliban in Afghanistan

Bij aanslagen van de taliban in twee Afghaanse provincies zijn minstens vijftien leden van de veiligheidstroepen omgekomen. Dat melden de lokale autoriteiten.

Minstens zeven soldaten zijn gedood bij een aanslag tegen een voorpost van het leger in de provincie Farah, zegt provinciegouverneur Taj Mohammad Jahid. Volgens verschillende officiële bronnen bliezen de talibanstrijders de voorpost op door via een nabijgelegen huis een tunnel te graven en zo explosieven onder de post te leggen. Eén soldaat werd gevangengenomen, enkele anderen konden ontsnappen naar de dichtstbijzijnde legerbasis, zeiden de ambtenaren. De taliban eisten de aanslag op en claimden dat ze wapens meegenomen hebben van de controlepost.

Ondertussen vielen meer dan honderd talibanstrijders ‘s nachts een district aan in de provincie Herat. Daar lieten ze twee autobommen afgaan, melden de autoriteiten.

Een veiligheidsagent uit het getroffen district, die niet met naam genoemd wil worden, zegt dat er acht leden van de veiligheidstroepen gedood zijn en vier anderen gewond raakten tijdens de confrontaties. “We hebben een tekort aan munitie”, zeggen de officiële bronnen. “De vijand kan deze nacht opnieuw toeslaan.”

Talibanstrijders voeren meer aanslagen uit in verschillende Afghaanse provincies nu internationale troepen zich terugtrekken uit het land. Na 20 jaar aanwezigheid zijn de VS en de NAVO zaterdag met de officiële terugtrekking van hun troepen begonnen. Ze laten de lokale regering de precaire situatie in Afghanistan oplossen.