Eerste gesprekken tussen Beerschot en Will Still: nog geen witte rook

Zondag heeft het bestuur van Beerschot voor het eerst sinds het einde van de reguliere competitie rond de tafel gezeten met Will Still (28). De hoofdcoach ad interim ligt op het Kiel nog een jaar onder contract, maar er werd nog geen beslissing genomen over zijn rol voor volgend seizoen.

Na het vertrek van Hernán Losada richting Amerika tekende Will Still half januari een contract als T1 ad interim tot het einde van dit seizoen. Hij werd zo de jongste naoorlogse hoofdcoach in de Belgische eerste klasse. Een jaar geleden verlengde de 28-jarige Still zijn aflopende contract bij Beerschot tot medio 2022, maar dat was uiteraard nog in de hoedanigheid van assistent-trainer. Zondag heeft het bestuur van Beerschot voor het eerst sinds het einde van de reguliere competitie samen gezeten met Still. Een beslissing werd er nog niet genomen.

Still bevindt zich momenteel in een vergelijkbare situatie als Hernán Losada vorig seizoen. Die nam in november 2019 als ex-assistent over van de ontslagen Stijn Vreven en tekende uiteindelijk pas in juni van vorig jaar zijn eerste volwaardige contract als hoofdcoach. De komende weken wil het bestuur samen met Still de knoop doorhakken. Want ook Still zou er zelf nog niet helemaal uit zijn. Hij weigerde in januari een voorstel van Losada om mee naar Amerika te gaan omdat hij vond dat hij zijn kans als hoofdcoach moest grijpen op het Kiel.

Positieve signalen

Toen Will Still in januari het roer overnam van Losada stond Beerschot op de tiende plaatse. Still pakte 17 op 39 en finishte uiteindelijk negende. Met gemiddeld 1,31 punten per match deed hij iets minder goed dan zijn voorganger Losada (1,43). De Argentijn kon weliswaar vaker rekenen op de flitsen van Tarik Tissoudali, die eind januari naar Gent vertrok. Ook de terugval (en de blessure) van Ismaila Coulibaly, een andere seizoensrevelatie, speelde niet in het voordeel van Still.

Bij de supporters lijken de meningen over Still verdeeld, binnen de spelersgroep krijgt Still wél veel bijval. De perfect drietalige ex-assistent loopt al drie jaar rond op de club en heeft een goed contact met zowat elke speler, óók de bankzitters. Hij wordt intern enorm bewierookt omwille van zijn gevarieerde trainingen en tactische presentaties. Maar voorlopig is er dus nog geen witte rook te bespeuren boven het Olympisch Stadion.